Scholz: Eine Milliarde Euro für Corona-Bonus für Pflegekräfte

Das Wichtigste kompakt

• Die Sieben-Tage-Inzidenz erreicht mit 404,5 abermals einen Höchststand. Es gibt 66.884 Neuinfektionen und 335 Todesfälle.

• Die neue Bundesregierung will einen ständigen Bund-Länder-Krisenstab im Kanzleramt zum Kampf gegen Corona einrichten. Für einen erneuten Bonus für Pflegekräfte wollen die künftigen Ampel-Koalitionspartner eine Milliarde Euro bereitstellen.

• Das Verteidigungsministerium macht Schutzimpfung für die Männer und Frauen in der Bundeswehr duldungspflichtig.

• Mehrere Dutzend Patienten im Osten und Süden sollen in andere Teile Deutschlands verlegt werden.

• Das neue Infektionsschutzgesetz mit Regeln für 3G am Arbeitsplatz, in Bus und Bahn tritt heute in Kraft.

• Viele Politiker schließen eine Impfpflicht inzwischen nicht mehr aus.

• Umfrage: Eine große Mehrheit in Deutschland ist für eine allgemeine Corona-Impfpflicht.