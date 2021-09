Schulministerin: Bald Entscheidung zur Maskenpflicht

Münsterland

In der kommenden Woche will die Landesregierung Klarheit schaffen, wie es mit dem Unterricht und der Maskenpflicht in NRW nach den Herbstferien weitergeht. Die Zahl der Akut-Infizierten im Münsterland ist im Vergleich zum Vortag gesunken. Allerdings meldet der Kreis Borken einen weiteren Todesfall.