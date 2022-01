Schulstart nach Ferienende in NRW: Testpflicht für alle

Münsterland

Zum heutigen Wiederbeginn des Schulunterichts in NRW sollen alle Schüler, Lehrkräfte und weitere Beschäftigte an Schulen auf das Coronavirus getestet werden. Während in den Kreisen Coesfeld und Steinfurt die Inzidenzen sinken, stieg in Münster der Wert auf einen neuen Rekord.