Söder warnt vor Auslaufen der epidemischen Lage auf Bundesebene

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt am achten Tag in Folge. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 85,6 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland melden dem RKI binnen eines Tages 16.077 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit werden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 67 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 72 Todesfälle gewesen.



Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 4.417.708 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die Zahl der Genesenen gibt das RKI mit 4.182.800 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, steigt auf 94.875.

Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa