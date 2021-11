Spahn-Vorstoß trifft im Münsterland auf Ablehnung

Die Corona-Lage nach dem Allerheiligen-Wochenende



Auch in den zurückliegenden Tagen hat sich ein Trend im Münsterland fortgesetzt: Die Zahl der aktuell infizierten Personen ist weiter angestiegen. Betrug die Anzahl vor einer Woche am Dienstag (26.10.) noch 1614, liegt dieser Wert nun bei 2439. Der Grund hierfür ist, dass in den letzten sieben Tagen täglich mehr Neuinfektionen als Genesungen gemeldet wurden - ein Ausnahmetag ist der heutige Dienstag (2.11.), an dem die Zahl der Gesundmeldungen höher ist (87 Genesungen - 78 Neuinfektionen).

Im Wochen-Rückblick wurde der Höchstwert der neuen Corona-Fälle am vergangenen Mittwoch (27.10.) im Münsterland mit 350 festgehalten. Als einziges Gebiet in der Region wies der Kreis Borken hierbei an zwei Tagen sogar dreistellige Werte auf - mit 109 Neuinfektionen (am 27.10.) und 104 (am 28.10.).