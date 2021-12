Stadt Osnabrück sagt Weihnachtsmarkt ab 

1884 Infizierte im Kreis Borken



Im Kreis Borken sind derzeit (2.12., 0 Uhr) 1.884 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 192 Neuinfektionen und 151 Gesundmeldungen verzeichnet die Kreisverwaltung am heutigen Tag. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreisgebiet liegt bei 20.497 (Vortag: 20.305) - insgesamt 18.314 (18.163) Personen sind inzwischen gesundet. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis Borken 299 (299) Personen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben.

Die Zahl an Auffrischungsimpfungen (Booster-Impfungen) liegt am heutigen Donnertsga bei 59.334.



Situation in den Krankenhäusern im Kreisgebiet



Am Klinikum Westmünsterland mit den Krankenhaus-Standorten Ahaus, Bocholt, Borken und Stadtlohn werden derzeit 41 Patienten stationär behandelt - davon neun auf der Intensivstation. 70 Intensivbetten stehen im Bereich des Klinikums Westmünsterland zur Verfügung. Im St. Antonius-Hospital Gronau werden derzeit keine Covid-Patienten behandelt. Insgesamt stehen dort 16 Intensivbetten zur Verfügung.



Fallzahlen nach Kommunen

Infizierte | Gesundete | Verstorbene | Infizierte gesamt

(in Klammern die Zahlen des Vortages)





01 - Kreis Borken | 1884 (1843) | 18314 (18163) | 299 (299) | 20497 (20305)

02 - Ahaus | 233 (212) | 2208 (2196) | 54 (54) | 2495 (2462)

03 - Bocholt | 299 (299) | 3252 (3231) | 48 (48) | 3599 (3578)

04 - Borken | 167 (166) | 1963 (1951) | 17 (17) | 2147 (2134)

05 - Gescher | 80 (85) | 732 (723) | 13 (13) | 825 (821)

06 - Gronau | 294 (272) | 3418 (3394) | 61 (61) | 3773 (3727)

07 - Heek | 51 (48) | 448 (446) | 5 (5) | 504 (499)

08 - Heiden | 78 (78) | 317 (308) | 4 (4) | 399 (390)

09 - Isselburg | 37 (41) | 557 (552) | 18 (18) | 612 (611)

10 - Legden | 39 (34) | 336 (336) | 0 (0) | 375 (370)

11 - Raesfeld | 51 (49) | 459 (453) | 7 (7) | 517 (509)

12 - Reken | 49 (50) | 583 (575) | 6 (6) | 638 (631)

13 - Rhede | 89 (84) | 785 (779) | 7 (7) | 881 (870)

14 - Schöppingen | 48 (50) | 361 (355) | 5 (5) | 414 (410)

15 - Stadtlohn | 133 (128) | 956 (950) | 21 (21) | 1110 (1099)

16 - Südlohn | 37 (44) | 270 (260) | 4 (4) | 311 (308)

17 - Velen | 64 (61) | 555 (555) | 9 (9) | 628 (625)

18 - Vreden | 127 (134) | 1022 (1007) | 20 (20) | 1169 (1161)

19 - abweichender Meldeort | 8 (8) | 92 (92) | 0 (0) | 100 (100)