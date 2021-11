Strengere Corona-Regeln für Ungeimpfte in Baden-Württemberg

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das RKI gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 146,6 an. Am Vortag hatte der Wert bei 153,7 gelegen, vor einer Woche bei 118,0. Wegen des Feiertags Allerheiligen in fünf Bundesländern wurden zuletzt womöglich weniger Infektionen gemeldet. In den Tagen davor war die Inzidenz stets merklich gestiegen - das aber mit etwa gleichbleibender, nicht zunehmender Dynamik.



Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden gibt das RKI mit 20.398 an. Vor einer Woche hatte der Wert bei 23.212 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge 194 neue Covid-Todesfälle verzeichnet.