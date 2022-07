Trotz Kritik: Isolationspflicht in NRW soll bleiben

Münsterland

Wenn es nach den Kritikern geht, soll die Corona-Isolationspflicht kippen. Das NRW-Gesundheitsministerium teilte am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass trotz der neuen Diskussion keine Änderungen an der in NRW noch strenger gefassten Isolationspflicht geplant seien. Der Westfälische Hausärzteverband plädierte ebenfalls dafür, die aktuelle Regelung beizubehalten.