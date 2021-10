Ungeimpfte brauchen weiterhin Corona-Tests für Veranstaltungen

Seit nun mehr drei Wochen dauert der Anstieg der Infektionszahlen im Münsterland an - und auch am Freitag setzt sich diese Entwicklung fort. So meldeten die Gesundsämter in der Region erneut deutlich mehr Neuinfektionen (281) als Genesungen (104). Das hat zur Folge, dass die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Münsterland weiter zunimmt - aktuell gelten 2226 (Vortag: 2049)Menschen als nachweislich infiziert. Die meisten Neuinfektionen (89) entfallen den dritten Tag in Folge auf den Kreis Borken. Hier ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt am stärksten gestiegen - von 101,1 auf 113,5. NRW-Gesundheitsminister Laumann hat am Freitag über die Corona-Lage und die Booster-Impfungen informiert. Laumann berichtete, dass rund 4,5 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung haben. Für Erheiterung sorgte die Reaktion des Gesundheitsministers auf die Frage, ob er selbst schon eine Auffrischungsimpfung erhalten habe:„Nein, bei mir ist die zweite Impfung noch gar nicht lang genug her. Und außerdem bin ich, wie Sie sehen, unter 70.“