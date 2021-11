Verdachtsfälle auf Omikron-Variante in Essen und Düsseldorf

Impfstelle in Coesfeld gestartet

550 Personen geimpft

„Das war ein gelungener Auftakt zur Unterstützung der Nachimpfung gegen SARS-CoV-2“, ist Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr von der Resonanz am Samstag begeistert.

In der Impfstelle des Kreises im Coesfelder Pictorius-Berufskolleg haben insgesamt rund 500 Personen ihren Corona-Impfschutz aufgefrischt und 45 ihre Erstimpfung erhalten. Auf drei Impfstraßen vergaben die Ärztinnen und Ärzte im Minutentakt die Injektionen in die Oberarme.

„Die vorherige Terminvergabe hat sich wirklich bewährt und wir konnten dadurch lange Warteschlangen und -zeiten verhindern“, bewertet der Landrat das System.

Nach erfolgreicher Terminbuchung wird der Bestätigungsmail ein QR-Code beigefügt, der bei der Anmeldung vorgezeigt werden muss. In den beiden Impfstellen in Coesfeld und Lüdinghausen sind Impfungen generell nur nach vorheriger Terminbuchung möglich – spontane Besuche erübrigen sich daher.



Am morgigen Montag (29. November 2021) eröffnet um 12 Uhr die Impfstelle in Lüdinghausen (Seppenrader Str. 18). Weitere lokale Impfmöglichkeiten durch ein mobiles Team sind zurzeit in Planung, um die Auffrischungsimpfung niederigschwellig und dezentral vor Ort anzubieten. Bei den Booster-Auffrischungssimpfungen muss die letzte Impfung mindestens sechs Monate her sein.