Verdi kündigt Warnstreik an Uniklinik Münster an

Nach der ergebnislosen zweiten Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu einem eintägigen Warnstreik an mehreren Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. In Münster soll am Mittwoch gestreikt werden, wie Verdi am Montag mitteilte. Die Gewerkschaft rechnet mit insgesamt rund 1500 Teilnehmenden an den fünf Häusern – neben Münster wird noch in Bonn (Mittwoch), Essen, Düsseldorf und Köln (jeweils Dienstag) gestreikt. Für die Dauer der Streikmaßnahmen mitten in der Corona-Pandemie seien Notdienstvereinbarungen mit den Kliniken vereinbart worden, hieß es weiter.