Viele wollen weiterhin eine Maske tragen

Ein Schild am Eingang eines Schuh-Geschäfts in weist auf die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske hin. Auch nach Aufhebung der Maskenpflicht wollen viele weiterhin eine Maske in Innenräumen tragen.

Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Monika Skolimowska