Virologin zu Omikron-Variante: „Wir fangen keinesfalls bei null an“

Zwei weitere Todesfälle im Kreis Borken

Im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion hat es in den vergangenen Tagen im Kreis Borken zwei weitere Todesfälle gegeben. Wie der Kreis berichtet, sind eine Frau aus Bocholt und ein Mann aus Heiden gestorben. Weitere Angaben machte der Kreis nicht. Diese Todesfälle sind nachträglich dem Datum des Todestages zugeordnet worden, tauchen daher in der heutigen Statistik nicht als neue Todesfälle auf. Damit sind im Kreis Borken nun 304 Todesfälle seit Beginn der Corona-Pandemie zu verzeichnen.



Das Gesundheitsamt meldete ansonsten am Dienstag 66 Neuinfektionen und 63 Genesungen. Dabei wurden die Vortagswerte leicht korrigiert. Momentan sind den Angaben des Kreises zufolge 1846 Einwohnerinnen und Einwohner mit Corona infiziert, 39 liegen derzeit in den Krankenhäusern des Kreises. Neun der Covid-Patienten müssen intensivmedizinisch behandelt werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, beträgt im Kreis Borken laut Berechnung des Robert-Koch-Institutes 257,6 (-26,3 zum Vortag).



Fallzahlen nach Kommunen (Infizierte | Gesundete | Verstorbene | Infizierte gesamt - Vortagswerte in Klammern)