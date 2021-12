Vorerst keine zusätzlichen Corona-Auflagen für Weihnachten 

Termine frei für Corona-Schutzimpfung am Wochenende im Kreis Coesfeld

Die gemeinsamen Anstrengungen, das Impfangebot im Kreis Coesfeld auszuweiten, waren erfolgreich: Derzeit sind für das kommende Wochenende noch einige Termine frei. Über das Buchungsportal https://impfstellen-drk-coe.de/ können für Freitag, Samstag und Sonntag (10. bis 12. Dezember 2021) Impftermine gebucht werden.

Geimpft wird an diesen Tagen in Coesfeld in der Sporthalle des Pictorius-Berufskollegs (Borkener Straße 23), in Lüdinghausen im ehemaligen Autohaus Schopp (Seppenrader Straße 18), in Ascheberg in der Turnhalle (Nordkirchener Straße 8), in Billerbeck im Schulzentrum an der Kolvenburg (An der Kolvenburg 7) und in Dülmen in der Mensa des Clemens-Brentano-Gymnasiums (An der Kreuzkirche 7). Natürlich sind auch Termine nach diesem Wochenende buchbar – für sieben Wochentagen und in zwei Orten im Kreis. Vom 13. bis 23. Dezember 2021 wird in Lüdinghausen täglich von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr geimpft; die Impfstelle in Coesfeld öffnet regulär.

Neben Erst- und Zweitimpfungen werden Booster-Impfungen angeboten, wenn mindestens fünf Monate nach der letzten Impfung vergangen sind. Als Impfstoff steht für Unter-30-Jährige Biontech zur Verfügung, während über-30-jährige Personen in der Regel Moderna erhalten.

Am 17. Dezember 2021 starten landesweit die Impfungen für Fünf- bis Elfjährige. Sobald der Kinderimpfstoff dem Kreis Coesfeld zur Verfügung steht, werden nach und nach entsprechende Termine freigeschaltet.