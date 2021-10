Weiter steigende Inzidenzen im Münsterland 

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz macht am Freitag erneut einen Sprung und liegt nach Angaben des Landeszentrum Gesundheit (LZG) inzwischen nur noch knapp unter 100 - sie beträgt laut LZG aktuell 99,7 (Vortag: 91,7).Die für die Lagebewertung wichtige Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in Nordrhein-Westfalen gibt das LZG mit 3,25 an. Der Anteil der Covid-19-Patienten gemessen an der Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Intensivbetten liegt in NRW bei 6,34 Prozent.