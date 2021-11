WHO stuft neue Corona-Variante als „besorgniserregend“ ein

In Deutschland sind seit Montag mehr als zwei Millionen Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden. Das geht aus den Zahlen des RKI hervor. Demnach kamen alleine am Donnerstag 619.000 sogenannte Booster-Impfungen hinzu. Insgesamt wurden an dem Tag 791.000 Impfdosen gegen Corona gespritzt. Zum Vergleich: Am Donnerstag vor einer Woche waren laut RKI 428.000 Dosen zur Auffrischung geimpft worden.



56,8 Millionen Menschen und damit 68,3 Prozent der Gesamtbevölkerung sind mittlerweile vollständig gegen das Coronavirus geimpft. 59,0 Millionen Menschen wurden mindestens einmal geimpft. Das entspricht einer Quote von 71,0 Prozent. Acht Millionen Menschen haben zusätzlich eine Auffrischungsimpfung erhalten.