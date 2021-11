Wüst offen für frühere Bund-Länder-Runde zu Corona

Dortmund schließt Grundschule wegen unklarer Infektionslage

Eine Grundschule in Dortmund ist geschlossen worden, nachdem unter Schülern und Lehrkräften mehrere Corona-Tests positiv ausgefallen waren. „Aufgrund der unklaren Infektionslage schloss sich die Schulleitung der Empfehlung des Gesundheitsamtes an, den Präsenzunterricht zunächst bis einschließlich zum 30. November auszusetzen“, teilte die Kommune am Freitag mit. Das Gesundheitsamt ermittle derzeit noch, nach Auswertung der Testergebnisse werde die Lage erneut beurteilt.



Auf der Homepage der Schule hieß es in einer Mitteilung an die Eltern: „Es tut uns unglaublich leid, dass Ihre Kinder wieder zuhause bleiben müssen.“ Alle Mitarbeiter seien in „häuslicher Absonderung“. Am kommenden Dienstag werde informiert, ob man am Mittwoch wieder öffnen könne.



Stadt und Polizei kündigten parallel dazu verstärkte Kontrollen in Bussen und Bahnen und in der Innenstadt an, um die Einhaltung der erneut verschärften Regeln zum Infektionsschutz zu überprüfen.