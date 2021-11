Wüst will mit Kommunen über Umsetzung der neuen Corona-Maßnahmen beraten 

Hospitalisierungsrate* in NRW bei 4,03

Bund und Länder haben sich am Donnerstag auf Maßnahmen geeinigt, die ab bestimmten Hospitalisierungsraten in den einzelnen Bundesländern greifen sollen. Ab einem Wert von 3 soll 2G im Freizeitbereich eingeführt werden, ab einem Wert von 6 soll an Orten mit hohem Ansteckungsrisiko wie in Diskotheken oder Bars zusätzlich eine Testpflicht gelten (2G plus), ab einem Wert von 9 sollen die Bundesländer weitergehende Maßnahmen ergreifen.



Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit derzeit* bei einer Hospitalisierungsrate von 4,03. Damit sollte in NRW die 2G-Regel greifen. Ministerpräsident Wüst hatte aber bereits angekündigt, in der nächsten Woche eine 2G-plus-Regel in Risikobereichen wie Diskos oder Karnevalspartys einzuführen. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat in NRW am Freitag die Marke von 200 überschritten und lieg jetzt bei 200,9 (+8,6 zum Vortag).



* Die Hospitalisierungsrate ist laut Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) die „Anzahl der Fälle pro 100.000 Einwohner mit Meldedatum in den letzten 7 Tagen, für die eine Krankenhausbehandlung angegeben ist“. Der Haken an dem Wert: Liegt, was häufig so ist, das Bekanntwerden des Falls (Meldedatum) mehr als eine Woche vor der Krankenhausbehandlung, fließt der Fall nicht in die aktuelle Hospitalisierungsrate ein, sondern erhöht zurückliegende Werte. „Krankenhausbehandlungen, die nach dem Meldedatum des Falls beginnen oder gemeldet werden, werden dem Fall und seinem Meldedatum nachträglich zugeordnet und erhöhen rückblickend die Hospitalisierungsinzidenz“, schreibt das LZG.