Zahl der Covid-Patienten in NRW-Krankenhäusern steigt

555 Infizierte im Kreis Warendorf



In der Zeit zwischen dem letzten Meldetag am Samstag (30.10.) und dem heutigen Dienstag (2.11.) registriert die Kreisverwaltung Warendorf über das Allerheiligen-Wochenende 91 Neuinfektionen - auf der der anderen Seite stehen 74 Genesungen. Aktuell gibt es im Kreisgebiet 555 Corona-Fälle. Insgesamt erhöhte sich die Zahl aller bislang bestätigten Ansteckungen mit dem Coronavirus auf 14.246 (Vergleichswert am Samstag: 14.201) - die Gesamtzahl der Gesundmeldungen auf 13.429 (13.996). Eine 93-jährige Sendenhorsterin ist in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Dies ist der 262. Todesfall seit Beginn der Pandemie im Kreis Warendorf

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 18 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt, davon sechs intensivmedizinisch, hiervon drei mit Beatmung.

Das Robert-Koch-Institut gibt die Inzidenz im Kreis Warendorf am heutigen Dienstag (2.11.) mit 106,7 an (Vortag:123,3).



Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:



• Ahlen: 89 aktive Fälle (+1), 3.927 Gesundete (+10), 89 Verstorbene, insgesamt 4.105 gemeldete Infektionsfälle seit März 2020 (+11)

• Beckum: 71 aktive Fälle (-6), 1.741 Gesundete (+12), 32 Verstorbene, insgesamt 1.844 Infektionen (+6)

• Beelen: 44 aktive Fälle (-3), 304 Gesundete (+5), 1 Verstorbener, insgesamt 349 Infektionen (+2)

• Drensteinfurt: 21 aktive Fälle (+2), 410 Gesundete (+2), 5 Verstorbene, insgesamt 436 Infektionen (+4)

• Ennigerloh: 28 aktive Fälle (-2), 890 Gesundete (+6), 15 Verstorbene, insgesamt 933 Infektionen (+4)

• Everswinkel: 11 aktive Fälle (+1), 272 Gesundete, 1 Verstorbener, insgesamt 284 Infektionen (+1)

• Oelde: 54 aktive Fälle (+6), 1.754 Gesundete (+5), 25 Verstorbene, insgesamt 1.833 Infektionen (+11)

• Ostbevern: 39 aktive Fälle (-3), 416 Gesundete (+10), 4 Verstorbene, insgesamt 459 Infektionen (+7)

• Sassenberg: 40 aktive Fälle (-1), 572 Gesundete (+4), 9 Verstorbene, insgesamt 621 Infektionen (+3)

• Sendenhorst: 21 aktive Fälle (+9), 428 Gesundete (+1), 12 Verstorbene (+1), insgesamt 461 Infektionen (+11)

• Telgte: 14 aktive Fälle, 731 Gesundete (+2), 21 Verstorbene, insgesamt 766 Infektionen (+2)

• Wadersloh: 19 aktive Fälle (+8), 588 Gesundete (+3), 29 Verstorbene, insgesamt 636 Infektionen (+11)

• Warendorf: 104 aktive Fälle (+4), 1.396 Gesundete (+14), 19 Verstorbene, insgesamt 1.519 Infektionen (+18)