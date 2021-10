Zahl der vollständig Geimpften steigt weiter

Unter dem Motto "Re:Connect" und mit gedeckelter Besucherzahl geht die 73. Frankfurter Buchmesse an den Start. 2000 Aussteller aus 80 Ländern nehmen an der Bücherschau teil, die nach der virtuellen Ausgabe im Corona-Jahr 2020 nun wieder in Präsenz und mit Publikum stattfindet. Gastland ist in diesem Jahr Kanada. Auf der gesamten Messe gilt die 3G-Regel.



"Machen wir uns nichts vor: 'back to business' ist noch lang nicht 'back to normal'", sagte Buchmessen-Chef Jürgen Boos zum Auftakt. Und in der Tat ist man in Frankfurt noch weit entfernt von der Vor-Corona-Zeit. Während 2019 mehr als 300 000 Menschen auf das Gelände strömten, dürfen 2021 maximal 25 000 Gäste pro Tag kommen. Die Ausstellerzahl war vor zwei Jahren mit 7500 fast viermal so hoch.

Juergen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse. Foto: Sebastian Gollnow/dpa