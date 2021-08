Zum Schulstart in NRW: Maskenpflicht im Unterricht in allen Klassen

Münsterland

Zum Schulstart in der kommenden Woche werde es ähnlich wie im vergangenen Jahr wieder eine Maskenpflicht im Unterricht in allen Klassen geben. Wo nötig, würden Luftfiltergeräte eingesetzt, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag im Landtag.