Zwei Kreise mit Inzidenz über 100

Wie steht es um die Corona-Lage im Münsterland? So viele Neuinfektionen wie heute gab es seit Ende August - mitten in der vierten Welle - nicht mehr. 351 Neuinfektionen mit dem Coronavirus übermittelten die Gesundheitsämter in der Region am Mittwoch. Die meisten Ansteckungen davon - 110 - entfallen auf den Kreis Borken. Insgesamt zählten die Behörden für das Münsterland zudem 140 Genesungen, sodass die Zahl der aktiven Fälle auf 1824 (Vortag: 1614) steigt. Die Stadt Münster berichtet zudem von einem weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion . Trotz steigender Zahlen soll mit flächendeckenden Schulschließungen, Lockdowns und Ausgangssperren Schluss sein: SPD, Grüne und FDP wollen die Einschränkungen dem Impffortschritt anpassen . Mit Spannung wird eine finale Entscheidung zu den Schulen erwartet: Das Land will spätestens morgen darüber informieren, wie es weiter geht. Vor den Herbstferien war in Aussicht gestellt worden, dass auf Sitzplätzen im Klassenraum zu Beginn der zweiten Unterrichtswoche kein Mund-Nasen-Schutz mehr vorgeschrieben wird.