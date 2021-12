Fiol Thormann überzeugt internationale Jury

Sonderveröffentlichung

Nicht nur den Landessieg hat Fiol Thormann beim Keune Hairstylist Award in der Kategorie „True Beauty“ errungen, auch auf internationaler Ebene konnte sich die Ahlenerin durchsetzen. Mit ihrem selbst kreierten Look plus neuer Haarfarbe konnte sie die internationale Jury überzeugen, die die Ergebnisse aller Landessieger genau unter die Lupe nahm.

Von Silke Diecksmeier