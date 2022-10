118-Millionen Euro warten am 1. November

Der Eurojackpot ist auch in der 14. Ziehung in Folge nicht geknackt worden und wächst auf die Mega-Summe von rund 118 Millionen Euro. Am Freitagabend (28. Oktober) gab es dennoch Millionäre.

Letzte Oktober-Ziehung

Bei der letzten Oktober-Ziehung der Lotterie Eurojackpot wurden im finnischen Helsinki die Gewinnzahlen 4, 5, 21, 30, 43 sowie die beiden Eurozahlen 5 und 11 ermittelt. Viele Tipper in den europäischen Teilnehmerländern hofften auf den großen Jackpotgewinn – immerhin ging es um rund 104 Millionen Euro. Die Gewinnklasse 1 blieb allerdings zum 14. Mal in Folge unbesetzt.

Drei Millionäre im zweiten Rang

In der zweiten Gewinnklasse erzielten drei Spielteilnehmer Gewinne in Millionenhöhe. Die Glückspilze aus Rheinland-Pfalz, Polen und Finnland erhalten 1.083.615,80 Euro.

Auch im dritten Rang konnten gleich zehn Tipper Hochgewinne abräumen. Jeweils 183.332,60 Euro gehen nach Baden-Württemberg, Bayern (2 x), Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Thüringen, Finnland, in die Slowakei und nach Ungarn

Schallmauer durchbrochen: Über 500 Hochgewinne in 2022

Mit den aktuellen Gewinnern der Ziehung vom Freitag (28. Oktober) steigt die Zahl der Hochgewinner mit sechs bis neunstelligen Beträgen erstmals seit Bestehen der Lotterie auf über 500 in einem Jahr.

Jüngster Jackpotgewinn im September

2022 gibt es bisher elft geknackte Jackpots. Zweimal wurde der Jackpot gleich von mehreren Spielteilnehmern getroffen. Neunmal gab es Einzelgewinner.

Der jüngste Treffer bei der Lotterie Eurojackpot stammt vom 9. September. Bei der Freitagsziehung gingen 20 Millionen Euro nach Spanien. Der aktuellste deutsche Jackpotgewinner wurde in einer Dienstagsziehung ermittelt: Am 30. August gewann ein Tipper in Hessen ebenfalls rund 20 Millionen Euro.

Jackpottreffer von über 100 Millionen Euro gibt es in diesem Jahr bereits zweimal: Im Mai gingen über 110 Millionen Euro nach Nordrhein-Westfalen: deutscher Lotterierekord! Im Juli folgte ein Jackpotgewinn in Höhe von 120 Millionen Euro in Dänemark.

Chance am 1. November

Wer bis zur nächsten Ziehung am 1. November sein Glück auf den 118-Millionen-Mega-Jackpot versuchen will, sollte beachten, dass wegen des Feiertags Allerheiligen in verschiedenen Bundesländern die Geschäfte geschlossen bleiben. Hier empfiehlt sich eine frühzeitige Tippabgabe in einer WestLotto-Annahmestelle, in der -App oder unter www.westlotto.de.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos).

www.check-dein-spiel.de. Chance auf den Jackpot 1 : 140 Mio.