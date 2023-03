Grund zur Freude für alle Lotto-Fans: Seit kurzem ist das Lotto-SuperDing (LSD) in allen WestLotto-Annahmestellen und online erhältlich. Ein vollständiges LSD-Paket besteht aus 50 Tipps – das sind ganze 50 Chancen auf den Volltreffer bei LOTTO 6aus49.

Lotto-SuperDing: Ziehung am 8. April

Bei der Ziehung des Lotto-SuperDings am 8. April gibt es für all diejenigen, die sich ein vollständiges LSD-Paket mit 50 Tipps gesichert haben, garantiert die Hälfte des Einsatzes zurück. Und mit etwas Glück vielleicht auch viel mehr!

Der 8. April ist ein besonderer Termin bei WestLotto: An diesem Tag findet die Ziehung zum Lotto-SuperDing statt. Wer dann über ein komplettes LSD-Paket verfügt, erhält bei der Ausspielung garantiert 42,50 Euro und hat darüber hinaus 50 Chancen auf den Jackpot bei LOTTO 6aus49 sowie auf die acht weiteren, regulären Gewinnklassen. Ein komplettes LSD-Paket kostet 85 Euro und besteht aus 50 Tipps für LOTTO 6aus49. Das LSD wird über einen eigenen Spielschein gespielt, den es in allen WestLotto-Annahmestellen, auf westlotto.de und in der WestLotto-App gibt.

Separate Ziehung

Zusätzlich zur regulären Ziehung von LOTTO 6aus49 wird am 8. April nur in Nordrhein-Westfalen ein weiterer Gewinnrang ausgespielt.

· Mit einem vollständigen LSD werden automatisch 50 aufeinanderfolgende Losnummern erstellt.

· In einer separaten Ziehung werden zwei zweistellige Gewinnzahlen ermittelt. Die erste liegt zwischen 0 und 49, die zweite ergibt sich durch die Addition von 50 zur ersten Gewinnzahl.

· Bei einem LSD mit 50 fortlaufenden Losnummern ist in jedem Fall eine der beiden Gewinnzahlen dabei – für die 42,50 Euro ausgezahlt werden.

· Mit jedem der 50 Tipps ist von zwei bis sechs Richtigen plus Superzahl alles drin, dabei bildet jeweils die letzte Ziffer der Losnummer die Superzahl. Mit ihr gibt es die Chance, den Jackpot von LOTTO 6aus49 am 8. April zu knacken.

· Das Lotto-SuperDing ist nur in Nordrhein-Westfalen erhältlich und auf 200.000 vollständige Pakete begrenzt.

Die genaue Spielerklärung zum LSD gibt es auch im Video:

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Teilnahme

Die Teilnahme erfolgt per Quicktipp, bei dem alle 50 Spielfelder zufallsgesteuert ausgefüllt werden. Wer gern mit eigenen Zahlen dabei sein möchte, hat auf dem speziellen LSD-Spielschein zwölf Felder zum Selbstausfüllen, die restlichen 38 werden dann ebenfalls per Quicktipp ergänzt.

Gewinnspiel

Gewinnen Sie einen von 5 Spielscheinen für das Lotto-SuperDing indem Sie an folgende E-Mailadresse kooperationen@aschendorff.de eine Nachricht mit Ihrer Anschrift und dem Betreff „Teilnahme am Gewinnspiel“ bis zum 19.03.2023 versenden. Die Teilnahme gilt nur für Personen mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen. Wir wünschen viel Erfolg!

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de. Jackpot-Chance 1 : 140 Mio.