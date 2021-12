Aus einer Laune heraus gespielt

Ihren Tipp hatte sie ganz spontan aus einer Laune heraus erst am Freitag kurz vor der Ziehung in einer WestLotto-Annahmestelle im Raum Dortmund abgegeben. Direkt am Montagvormittag nach der Ziehung forderte sie dort ihren Gewinn an. Nur ihre Spielquittung wies in ganz Europa die Gewinnzahlen 6-8-16-44-50 mit den beiden Eurozahlen 1 und 10 auf.

Persönliches Gespräch

Die Freude ist riesig, ihr Glück kann sie gar nicht fassen. Trotz der coronabedingt schwierigen Rahmenbedingungen konnte noch am Montag unter den üblichen hygienischen Vorkehrungen ein persönliches Gespräch mit den WestLotto-Gewinnerbetreuern in Münster stattfinden. Durch den schnellen Kontakt zu WestLotto fühlte sich die Frau gut aufgehoben und erhielt während dieser Unterhaltung hilfreiche Unterstützung für alle nötigen weiteren Schritte. WestLotto-Chef Andreas Kötter betonte dabei, dass für WestLotto Diskretion über alle Gewinnerdaten selbstverständlich sei. Daher werde Deutschlands größter Lotterieanbieter zum aktuellen Eurojackpot-Weihnachtsgewinn keine weiteren Informationen herausgeben.

Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de.