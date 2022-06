Das Land braucht neue Butler!

Siebenstellige Summe

Insgesamt 98 Glückspilze wurden 2021 bundesweit zu Millionären – weil sie bei LOTTO 6aus49 die richtigen Kreuzchen gesetzt haben. Allein 2022 gibt es bereits 37 Spielteilnehmer, denen nach der Ziehung eine siebenstellige Summe überwiesen worden ist. Bei der Anzahl an Neumillionären wächst vermutlich auch der Bedarf an Butlern. Was sie in der Ausbildung alles lernen müssen, zeigt unser Video.

Gewinnklasse 2

Für den Millionengewinn bei LOTTO 6aus49 muss auch nicht zwingend der Jackpot geknackt werden. Oft reichen auch sechs Richtige ohne Superzahl. So war das zum Beispiel am Samstag, 4. Juni, der Fall: Mit einem Treffer in der Gewinnklasse 2 (sechs Richtige) gewann ein Lottospieler aus Sachsen exakt 3.694.104,40 Euro. Allein an den zwei Samstagsziehungen davor, am 21. Und 28. Mai, haben insgesamt fünf Tipper siebenstellige Summen im zweiten Rang abgeräumt.

Teilnahme

Die Möglichkeit, es ihnen gleich zu tun, gibt es bei LOTTO 6aus49 zweimal in der Woche – mittwochs und samstags. Und schon mit jeweils einem Tipp (1,20 Euro je Ziehung plus 0,50 Euro Gebühr je Spielschein) kann alles drinsitzen. Wer sein Glück probieren möchte, kann seinen Spielauftrag in den WestLotto-Annahmestellen oder auf www.westlotto.de abgeben.

Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de. Jackpot-Chance 1 : 140 Mio.