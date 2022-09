Die Sieger-Chance unterstützt den Sport

EM-Silber 2018, Deutsche Meisterin 2022, WM-Staffel-Bronze 2022, EM-Gold und EM-Staffel-Gold 2022 – im Sprint über 100 Meter ist Gina Lückenkemper unschlagbar. Das hat die 25-Jährige – geboren in Hamm, aufgewachsen in Soest – zuletzt bei den European Championships in München eindrucksvoll bewiesen. Ohne Unterstützung können Sportlerinnen und Sportler allerdings keine Höchstleistungen erreichen. Bereits seit Jahrzehnten wird daher aus den Erträgen der GlücksSpirale der Sport gefördert – auch aus denen der Zusatzlotterie Sieger-Chance. Gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund unterstützt sie ebenfalls den Spitzensport. Jeder Spielteilnehmer hilft auf diese Weise mit, dass Athletinnen und Athleten auch in Zukunft ganz vorn um Platzierungen und Medaillen mitkämpfen können – und nutzt dabei die Chance, selbst zum Gewinner zu werden.

Zusatzlotterie

Die Sieger-Chance ist eine Zusatzlotterie und wird in Verbindung mit der GlücksSpirale gespielt. Die Gewinnzahlen werden jeweils samstags gezogen. Die Teilnahme ist mit einem Mehreinsatz von drei Euro auf allen GlücksSpirale-Losen sowie auf den Spielscheinen für LOTTO 6aus49, Eurojackpot und TOTO möglich.

Drei Stufen

Das Siegertreppchen der Sieger-Chance hat drei Stufen:

• für zwei richtige fünfstellige Gewinnzahlen gibt es jeweils 10.000 Euro

• für eine korrekte sechsstellige Gewinn-zahl werden zehn Jahre lang jeden Monat 5.000 Euro als Rente ab sofort ausgezahlt

• Ganz oben auf dem Treppchen warten 3 x 1 Million Euro – dafür ist jeweils eine korrekte siebenstellige Gewinnzahl notwendig (Chance 1 : 3,4 Mio.).

Teilnahme

Der Annahmeschluss für die GlücksSpirale und die Zusatzlotterie Sieger-Chance ist jeden Samstag um 19:00 Uhr. Lose und Spielscheine sind in allen WestLotto-Annahmestellen, in der -App sowie online unter www.westlotto.de erhältlich.

Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter

BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de. Staatlich lizenzierter

Glücksspielanbieter (White List gemäß § 9 Abs. 8 GlüStV).