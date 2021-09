Ein kleines Kreuzchen zum Glück

Sonderveröffentlichung

Am vergangenen Wochenende hat ein kleines Kreuzchen an der richtigen Stelle einem WestLotto-Kunden zum Millionensegen verholfen: Der Glückspilz aus NRW gab seinen Lottoschein am Montag, 13. September, für die folgenden beiden Ziehungen im Kreis Gütersloh ab und beteiligte sich ebenfalls an der Zusatzlotterie Spiel 77.

Aschendorff Medien