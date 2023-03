Eine kleine Auszeit vom Alltag mit der GlücksSpirale

Zusätzliche Chancen bei der GlücksSpirale: Am Samstag, 4. März, werden bundesweit 200 x 5.000 Euro extra ausgelost. Damit säße sicherlich eine kleine Auszeit vom Alltag drin.

Dieser Termin sollte in den Kalender eingetragen werden: Samstag, 4. März. Dann bietet die GlücksSpirale in einer deutschlandweiten Sonderauslosung zusätzlich 200 x 5.000 Euro. Jedes Los, das an dieser Ziehung teilnimmt, hat automatisch Chancen auf diesen Extra-Gewinn – ganz ohne Mehrkosten. Und natürlich auch auf eine Rente ab sofort, um die es schließlich jeden Samstag geht.

Rente ab sofort

Für die Ziehungen der GlücksSpirale gibt es volle und anteilige Lose für je 5 Euro (volles Los), 2,50 Euro (halbes Los) oder 1 Euro (Fünftellos). Mit einem Fünftellos gibt es mit etwas Glück eine Rente ab sofort in Höhe von 2.000 Euro monatlich – 20 Jahre lang. Bei einem halben Los warten 5.000 Euro, bei einem ganzen Los 10.000 Euro (Chance 1 : 10 Mio.). Halbe und Fünftellose können nur mit Jahres- und Halbjahreslosen gespielt werden. Wichtig: Auch der Gewinn der Sonderauslosung wird dann anteilig ausgezahlt.

Sieger-Chance

Die Sieger-Chance ist die Zusatzlotterie der GlücksSpirale. Mit einem Einsatz von drei Euro pro Ziehung bietet sie ebenfalls eine Rente ab sofort: monatlich 5.000 Euro, zehn Jahre lang (Chance

1 : 1 Mio.) – und einen Spitzengewinn von einer Million Euro (Chance 1 : 3,4 Mio.).

Gemeinwohl

Übrigens: 40 Prozent der Spieleinsätze fördern das Gemeinwohl in NRW – beispielsweise Projekte aus Wohlfahrt, Sport und Denkmalschutz. Seit der Gründung der GlücksSpirale 1970 sind bundesweit rund 2,3 Milliarden Euro für die Förderung gemeinnütziger Projekte zusammengekommen.

Teilnahme

Wer sein Glück probieren möchte, kann Lose für die GlücksSpirale in den WestLotto-Annahmestellen und im Internet unter www.westlotto.de erwerben. Alle Spielaufträge, die zur Ziehung am Samstag (4. März) dabei sind, nehmen automatisch und ohne zusätzliche Kosten an der Sonderauslosung teil.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos).

www.check-dein-spiel.de.