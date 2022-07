Erstmals Jackpot von 117 Millionen Euro

Mega-Jackpot von rund 117 Millionen Euro: Diese Summe steht bei der Dienstags-Ziehung der Lotterie Eurojackpot am 19. Juli in der Gewinnklasse 1. Dies ist Lotterierekord für Deutschland, denn eine solch hohe Summe wurde noch nie zuvor ausgespielt.

Gleich 16 Hochgewinne am Freitag

Bei der 14. Ziehung der laufenden Jackpotperiode am Freitag (15. Juli) konnte kein Spielteilnehmer in einem der 18 europäischen Partnerländern der Lotterie Eurojackpot den ersten Rang treffen. Hochgewinner gibt es dennoch. Mit den Gewinnzahlen 9, 11, 16, 19 und 32 sowie den beiden Eurozahlen 3 und 5 gibt es vier Treffer in der zweiten Gewinnklasse. Jeweils 790.664,20 Euro gehen nach Schweden, in die Niederlande (2 x) und nach Polen.

Sechsstellige Gewinne im dritten Rang konnten zwölf weitere Spielteilnehmer erzielen. Hier liegt die Gewinnsumme bei 148.632,60 Euro. Die Gewinner kommen aus Bayern (2 x), Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen (2 x), Schleswig-Holstein, Norwegen, Slowenien, Finnland, Litauen und der Tschechischen Republik.

Letzter Jackpotgewinn aus dem Mai

Der letzte Gewinn im ersten Rang der Lotterie Eurojackpot liegt bereits sieben Wochen zurück. Am 27. Mai gelang es einem Spielteilnehmer aus Bayern. 16,8 Millionen Euro war die Ausbeute. Ein dreistelliger Millionengewinn wurde bisher erst einmal ausgeschüttet: Am 20. Mai erzielte ein Internet-Tipp aus Nordrhein-Westfalen über 110 Millionen Euro.

Chance auf den Jackpot

Bei dem anstehenden sommerlichen Wetter der kommenden Tage lohnt sich ein Gang zur nächsten Lotto-Annahmestelle. Alternativ kann der Tipp auf den Mega-Jackpot auch im Internet unter www.eurojackpot.de abgegeben werden. Wer wird die richtigen sieben Zahlen bei der Spielformel 5aus50 und 2aus12 auf seinem Spielschein haben? Die Chance auf den ersten Gewinnrang liegt bei 1:140 Millionen.

Die Spielteilnahme ist bis Dienstagabend um 19 Uhr möglich. Je nach Bundesland kann der Annahmeschluss abweichen.

Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de. Staatlich lizenzierter Glücksspielanbieter (White List gemäß § 9 Abs. 8 GlüStV). Jackpot-Chance 1 : 140 Mio.