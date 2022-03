Eurojackpot feiert 10. Geburtstag

Die Lotterie Eurojackpot feiert morgen ihren zehnten Geburtstag – am 23. März 2012 fand die erste Ziehung im finnischen Helsinki statt. Die internationale Kooperation staatlicher Lotteriegesellschaften aus 18 Ländern blickt dabei nach vorn und entwickelt die erfolgreiche Lotterie weiter. Künftig kann der Maximaljackpot auf bis zu 120 Millionen Euro ansteigen. Zusätzlich zum Freitag gibt es eine zweite Ziehung pro Woche jeweils am Dienstag.

Dies ist in der kommenden Woche, am 29. März, zum ersten Mal der Fall. Der Jackpot rolliert: Das heißt, er wird entweder geknackt oder steigt von Freitag zu Dienstag sowie von Dienstag zu Freitag weiter an.

Während der vergangenen 10 Jahre hat Eurojackpot insgesamt 359 Spielteilnehmer zu Millionären gemacht, hierzulande waren es 192. Allein 2021 gab es 458 Hochgewinner, die Summen zwischen 100.000 und bis 90 Millionen Euro abräumten. Deutschland ist Eurojackpot-Land: So gewannen bisher fünf deutsche Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen (2 x), Bayern, Baden-Württemberg und Hessen den bis dato maximalen Jackpot-Betrag von 90 Millionen Euro.

„Unser Ziel ist es, die Lotterie weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu machen. Mit dem neuen Megajackpot und der Dienstagsziehung sind wir dafür gut aufgestellt“, sagt Andreas Kötter, Chairman von Eurojackpot. „Eurojackpot hat sich in den ersten zehn Jahren als multinationales Produkt zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt. Eurojackpot ist eine Hochjackpot-Lotterie. Und dies wird so bleiben.“

Aufregende Jahre mit vier Wellen von Ländererweiterungen und insgesamt vierzehn 90-Millionen-Euro-Phasen und zahlreichen besonderen Gewinnergeschichten liegen hinter dem Produkt.

Am 23. März 2012 fand die erste Ziehung der Lotterie Eurojackpot statt. Während der vergangenen 10 Jahre hat Eurojackpot insgesamt 359 Spielteilnehmer zu Millionären gemacht, hierzulande sind es 192. Foto: WestLotto

Start im Jahr 2012

Der Startschuss für den Verkauf für Eurojackpot-Tipps fällt in Deutschland am 17. März 2012. Die erste Ziehung folgt am 23. März im finnischen Helsinki. Die gezogenen Gewinnzahlen lauten: 5 – 8 – 21 – 37 – 46 mit den Eurozahlen 6 und 8. Die beiden obersten Gewinnklassen bleiben bei dieser Ziehung unbesetzt.

Ziehung in Finnland, Steuerung der Lotterie in Deutschland

Eurojackpot wurde in Deutschland entwickelt. Die staatlichen Lotteriegesellschaften in den Bundesländern hatten schon früh die Vision einer länderübergreifenden, europäischen Lotterie. Nur gemeinsam mit vielen europäischen Staaten kann ein Mindestjackpot von zehn Millionen Euro pro Ziehung garantiert werden. Bei WestLotto in Münster wird Eurojackpot international koordiniert. Nach jeder Ziehung werden hier direkt im Anschluss alle Tipps ausgewertet, damit sofort sämtliche Gewinne festgestellt und Quoten gebildet werden können.

Ständig gewachsen

Neben Deutschland sind zum Start im Jahr 2012 Dänemark, Estland, Finnland, Italien, Slowenien und die Niederlande dabei. Über die Jahre kommen Spanien, Island, Norwegen, Schweden, Kroatien, Lettland, Litauen, die Tschechische Republik, Ungarn, die Slowakei und Polen hinzu. Damit nehmen inzwischen 18 Länder mit insgesamt 33 staatlichen Lotteriegesellschaften an Eurojackpot teil. Bereits im Oktober 2014 findet durch das stetige Wachstum der Lotterie die erste Produktänderung statt: Mit der Erweiterung der Kooperation um die Länder Tschechien und Ungarn wird auch eine Anpassung der Spielformel notwendig. Statt „5aus50“ und den Eurozahlen „2aus8“ heißt es nun „5aus50“ und „2aus10“.

Gewinnerbilanz

Bilanz der Millionäre und Hochgewinner in Europa und Deutschland seit dem 23. März 2012:

Stand: 18. März 2022

Millionäre in Europa: 359

Millionäre in Deutschland: 192

Hochgewinne* in Europa: 2.485

Hochgewinne* in Deutschland: 1.199

*= im sechsstelligen Bereich

Spieleinsätze und Gewinnausschüttung

Wie erfolgreich sich die Lotterie entwickelt hat, ist an den Gesamtsummen der Spieleinsätze und der Gewinnausschüttung abzulesen. Die Einnahmen bei den Spieleinsätzen in allen beteiligten Ländern liegen bisher bei über 19 Milliarden Euro. Fast 10 Mrd. Euro konnten über die zwölf Gewinnklassen an rund 380 Millionen Gewinner ausgezahlt werden.

Eurojackpot-Chairman Andreas Kötter: „Eurojackpot ist die erfolgreichste Produkteinführung der vergangenen zehn Jahre im Lotteriebereich weltweit. Das kontinuierliche Wachstum zeigt, wie erfolgreiche europäische Zusammenarbeit funktioniert“.

Die ersten Hochgewinne

Die ersten Gewinne im sechsstelligen Bereich gibt es am 6. April 2012. Ein Spielteilnehmer aus Italien schreibt als erster Hochgewinner bei Eurojackpot Lotteriegeschichte: Sein Gewinn beträgt 312.639,20 Euro. Die ersten deutschen Hochgewinne folgen zwei Wochen später: Am 20. April 2012 gehen 640.891,60 Euro nach Thüringen und 166.631,80 Euro nach Niedersachsen.

Erster Jackpotgewinn

Die Gewinnklasse 1 – der Jackpot – wird erstmals am 11. Mai 2012 getroffen: In der achten Ziehung der ersten Jackpotperiode ist es so weit. Rund 19,5 Millionen Euro gehen nach Nordrhein-Westfalen.

Erster Rekord

Eurojackpot hat in den vergangenen zehn Jahren viele Lotterierekorde in Deutschland gebrochen. Am 12. April 2013 wird der bis dahin höchste Lotteriegewinn in Deutschland erzielt: Ein hessischer Spielteilnehmer gewinnt 46.079.338,80 Euro. Viele weitere Rekorde bis hin zur maximal möglichen Jackpotsumme von 90 Millionen Euro folgen.

Erster 90-Millionen-Gewinn

Am 15. Mai 2015 fällt erstmals der Rekordgewinn von 90 Millionen Euro an. Er wird in der Tschechischen Republik erzielt. Zwölf Ziehungen, davon zwei mit einem Jackpot in Höhe von 90 Millionen Euro, sind notwendig, bis es einen Gewinner gibt. 90 Millionen Euro bedeuten dort immer noch den höchsten Lotteriegewinn aller Zeiten. Erst Mitte Juni meldet sich der 90-fache Millionär. Wegen des großen Medienrummels hat der Gewinner abgewartet, bis er sich mit dem tschechischen Lotterieunternehmen Sazka in Verbindung setzt.

Ein 90-Millionen-Jackpot wird am 14. Oktober 2016 zum ersten Mal in Deutschland geknackt. Der Gewinner stammt aus dem Schwarzwald, wo er seinen Glückstipp in einer Lotto-Annahmestelle abgegeben hatte.

Inzwischen gibt es acht 90-Millionen-Gewinner. Fünf kommen aus Deutschland (2x NRW, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen), zwei aus Finnland und einer aus der Tschechischen Republik.

Rund um den Eurojackpot

Weitere Informationen zu den Neuerungen sowie kuriose Geschichten über Jackpots und Gewinner gibt es im Video:

Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de. Jackpot-Chance 1 : 140 Mio.