Eurojackpot: Immer wieder dienstags

Haben Eurojackpot-Teilnehmer bisher auf den Freitag warten müssen, um ihre Zahlen zu checken, ist Spannung seit Ende März auch am Dienstag garantiert: Bereits zum dritten Mal werden am 12. April die Eurojackpot-Kugeln am Dienstag im finnischen Helsinki gezogen. Dann geht es um rund 19 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse.

Schon am heutigen Dienstag rollen in der finnischen Hauptstadt wieder die Eurojackpot-Kugeln. Wer sich schon immer gefragt hat, wie eine Ziehung abläuft, erfährt es im Video „Behind the scenes“.

Großgewinner der letzten Dienstagsziehung

Am vergangenen Dienstag (5. April) wurden die Glückszahlen 9-10-28-38-48 sowie die Eurozahlen 8 und 12 gezogen. Ein Tipper aus Spanien traf alle fünf Glückszahlen sowie eine der beiden Eurozahlen und darf sich jetzt über einen Gewinn in Höhe von 644.761,10 Euro freuen. Drei weitere Teilnehmer (Kroatien, Ungarn, Polen) landeten mit ihren Tipps im dritten Gewinnrang und erhalten 121.205,10 Euro. Auch bei der letzten Ziehung am Freitag (8. April) konnte die Gewinnklasse 1 nicht geknackt werden. In den Rängen zwei und drei gab es aber gleich zwölf Hochgewinne im sechsstelligen Bereich.

So läuft eine Ziehung ab

Doch was genau passiert hinter den Kulissen einer Ausspielung? Von der Aufsicht, über die TV-Produktion in Helsinki bis hin zur Quotenermittlung im Hauptkontrollzentrum bei WestLotto in Münster: viele Beteiligte sorgen gemeinsam für einen reibungslosen Ablauf der Ziehung. Das Eurojackpot-Video „Behind the scenes“ bietet interessante Einblicke:

Teilnahme

Schon am heutigen Dienstag (12. April) wartet die nächste Chance auf hohe Gewinne. Im Jackpot sind dann rund 19 Millionen Euro. Tipps können in allen WestLotto-Annahmestellen oder unter www.westlotto.de abgegeben werden.

Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de. Jackpot-Chance 1 : 140 Mio