Freitag, der 13. – jetzt erst recht!

Einer schwarzen Katze an einem Freitag, den 13. zu begegnen, soll dem Aberglauben nach zu großem Unheil führen. Doch für viele Menschen ist dieser Tag ein Glückstag. Auch beim Eurojackpot kann am kommenden Freitag (13. Januar) das Glück herausgefordert werden: Im Jackpot warten rund 51 Millionen Euro.

Freitag, der 13. soll ein Unglückstag sein? Schierer Aberglaube! „Glückstag“ ist zutreffender für dieses Datum – jedenfalls sofern Tipps für Eurojackpot abgegeben werden. Im vergangenen Jahr beispielsweise gab es diese Konstellation nur einmal, am 13. Mai. An diesem Tag gewannen drei Tipper bei Eurojackpot jeweils 829.835,50 Euro. Einer von ihnen hatte seinen Spielschein in Nordrhein-Westfalen (Kreis Viersen) abgegeben, die anderen beiden in Norwegen und Dänemark. 2021 fiel der 13. ebenfalls nur einmal auf einen Freitag. Am 13. August teilten sich zwei Glückspilze aus Finnland und Polen den 90-Millionen-Jackpot.

Die nächste Gelegenheit, „jetzt erst recht“ zu sagen und Eurojackpot zu spielen, gibt es diese Woche, denn der kommende Freitag ist der 13. Für solch ein Glücksdatum bietet sich vielleicht sogar ein Eurojackpot-SystemTipp an. Im Gegensatz zum NormalTipp können dann mehr als insgesamt sieben Zahlen angekreuzt werden. Im Zahlenfeld 1 bis 50 sind statt fünf bis zu zwölf Zahlen möglich, im Zahlenfeld 1 bis 12 (Eurozahlen) bis zu zwölf. Je mehr Zahlen angekreuzt werden, desto größer ist die Chance auf einen Gewinn. Und wenn eine Gewinnklasse getroffen wird, besteht sogar die Chance auf Mehrfachgewinne.

Bei der kommenden Eurojackpot-Ziehung am Freitag (13. Januar) warten rund 51 Millionen Euro im ersten Gewinnrang. Wer sein Glück an diesem Datum probieren möchte, kann dies in jeder WestLotto-Annahmestelle und unter www.westlotto.de tun.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos).

www.check-dein-spiel.de. Jackpot-Chance 1 : 140 Mio.