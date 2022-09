Keine Ziehung mehr verpassen

Sonderveröffentlichung

Wer einen DauerTipp von WestLotto hat, kann sich entspannt zurücklehnen – damit werden keine Ziehungen mehr verpasst. Die Tipps werden nur einmal abgegeben und nehmen dann automatisch an den gewünschten Ziehungen von LOTTO 6aus49, Eurojackpot, der Glücksspirale oder KENO teil – inklusive aller Sonderauslosungen. Auch die Teilnahme an den Ziehungen der Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 (bei LOTTO, Eurojackpot und der Glücksspirale) sowie plus 5 (bei KENO) und Sieger-Chance (bei der GlücksSpirale) ist möglich, sofern sie entsprechend markiert worden sind. Weiter unten werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie ein DauerTipp eingerichtet werden kann.

von Aschendorff Medien