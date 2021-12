Letzte Ziehung des Jahres: Rund 30 Millionen Euro bei LOTTO 6aus49

Weihnachten ist zwar vorbei, aber die Chance auf die ganz große Bescherung gibt es am Mittwoch (29. Dezember) bei LOTTO 6aus49. Seit Ende November baut sich der Jackpot im ersten Rang auf und wartet auf den oder die nächsten Gewinner.

Am 29. Dezember wartet bei LOTTO 6aus49 zum Ausklang des Jahres ein Jackpot von rund 30 Millionen Euro.

Seit vier Wochen unbesetzt

Der Jackpot bei LOTTO 6aus49 ist in der obersten Gewinnklasse zuletzt am 24. November geknackt worden. Jeweils rund 5,3 Millionen Euro gingen nach Mecklenburg-Vorpommern und Hessen. Die kommende Ziehung am Mittwoch ist somit die zehnte Ziehung der laufenden Jackpot-Phase.

Bescherung auch mit sechs Richtigen

Zwei Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg und aus dem Saarland konnten bei der letzten Ziehung von LOTTO 6aus49 am 1. Weihnachtstag die zweite Gewinnklasse treffen. Sie erhalten für ihre Glückstipps ein verspätetes Weihnachtsgeld von jeweils 1.451.521,30 Euro.

Teilnahme

Jetzt stellt sich die Frage: Wird der oberste Gewinnrang tatsächlich in der letzten Ziehung des Jahres 2021 getroffen oder wandert der Lotto-Jackpot noch ins neue Jahr 2022? Tipps können bis Mittwoch um 18:00 Uhr in allen WestLotto-Annahmestellen und online unter www.westlotto.de abgegeben werden.

Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter Bundeszentrale

für gesundheitliche Aufklärung: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de.