LOTTOriginals: WestLotto sucht Gewinnergeschichten

Kleine und große Geschichten

LOTTO 6aus49, Eurojackpot, GlücksSpirale, KENO oder TOTO – seit mehr als 66 Jahren werden bei WestLotto Gewinnergeschichten geschrieben, kleine und große. Es sind nicht nur Millionensummen, die Woche für Woche ausgezahlt werden. Für die Aktion werden Tipper aus Nordrhein-Westfalen gesucht, die bei WestLotto schon mal einen Gewinn erzielt haben und ihre persönliche Geschichte dazu erzählen möchten. Diese wird anschließend im Rahmen der neuen YouTube-Serie LOTTOriginals und in der Kundenzeitschrift GLÜCK veröffentlicht. Auf die Höhe des Gewinns kommt es nicht an - auch zu kleineren Beträgen gibt es oft lustige oder rührende Geschichten.

Beispielhafte Begebenheit

Katharina will nach einem kleinen Einkauf in ihrer Heimatstadt Remscheid in ihrer WestLotto-Annahmestelle noch schnell ihren Rubbellos-Gewinn in Höhe von zehn Euro abholen. Dabei wird sie von einem netten Mann angesprochen, der sie irrtümlicherweise mit einer anderen Person verwechselt. Doch die Harmonie stimmt und so wird Katharina ganz unverbindlich auf einen Kaffee eingeladen. Da hatte sie sowohl ein bisschen Glück im Spiel als auch ordentlich Glück in der Liebe.

Teilnahme

Wer ebenfalls eine spannende Geschichte zu seinem WestLotto-Gewinn erzählen möchte, kann sich für das neue YouTube-Format LOTTOriginals online unter deinspielspass.de bewerben. Die Anmeldung ist bis zum 17. Mai 2022 möglich. Und mit etwas Glück gibt es sogar etwas zu gewinnen: Unter allen Einsendungen werden fünf Systemscheine für LOTTO 6aus49 inkl. Spiel 77 im Wert von jeweils 70,70 Euro verlost. Viel Glück!

Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de.