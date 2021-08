Per System-Spiel zum Volltreffer

Sonderveröffentlichung

Sieben, acht oder neun? Wer an LOTTO 6aus49 denkt, geht davon aus, dass jeweils sechs Zahlen angekreuzt werden. Das ist natürlich richtig – beim Normaltipp. Per Systemspiel können allerdings auch mehr als sechs Kreuzchen gesetzt werden. Das erhöht die Chance auf Mehrfachgewinne. Beim Voll-System 008 werden beispielsweise acht Zahlen markiert, die zu 28 Kombinationen zusammengezogen werden – ein Tipp hat dann also 28 Gewinnchancen.

Von Aschendorff Medien