Spiel 77: Ein „Ja“ kann einiges ändern

Zur richtigen Zeit „Ja“ sagen – das könnte für großes Glück sorgen. Besonders zu den Ziehungen von Spiel 77 am 6. und 9. Juli. Denn da gibt es bei der bundesweiten Sonderauslosung Chancen auf extra Gewinne.

Zusätzlich gewinnen

Wer LOTTO 6aus49, Eurojackpot, die GlücksSpirale oder TOTO spielt, kann auch bei Spiel 77 gewinnen – aber nur, wenn das „Ja“ für die Teilnahme angekreuzt worden ist. Bei den Ziehungen am Mittwoch, 6. Juli und Samstag, 9. Juli gibt es sogar die Chance auf extra Gewinne.* Bei der bundesweiten Sonderauslosung von Spiel 77 werden zusätzlich 3 x 777.777 Euro und 100 x 7.777 Euro verlost. Das Beste daran ist: Die Zusatzgewinne der Sonderauslosung sind nur das i-Tüpfelchen. Wer auf dem Spielschein ein Kreuzchen bei Spiel 77 setzt, macht auch beim Rennen um die normalen Gewinnränge mit.

Zusatzspiel mit Jackpot

Die siebenstellige Losnummer bietet die Chance auf Millionengewinne, da sich von Ziehung zu Ziehung ein Jackpot aufbauen kann. Je mehr Zahlen übereinstimmen, desto höher ist der Gewinn. Wenn alle sieben Ziffern von rechts nach links mit der gezogenen Gewinnzahl übereinstimmen, ist der Jackpot geknackt (Chance 1 : 10 Mio.). Je Ziehung kostet die Teilnahme 2,50 Euro. Das „Ja“ auf dem Spielschein kann dann dafür sorgen, dass sich im Leben einiges ändert.

Doppel-Millionär

Das dürfte der Fall bei einem Tipper aus der Städteregion Aachen gewesen sein, der am Mittwoch, 15. Juni, mit der Zusatzlotterie zum Doppel-Millionär geworden ist. Da der Glückspilz bundesweit als Einziger die Ziffern 4-4-2-7-2-2-4 in der richtigen Reihenfolge auf seinem Spielschein hatte, durfte er sich über den Jackpot in Höhe von 2.177.777 Euro freuen.

Teilnahme

Wer sein Glück bei der Sonderauslosung probieren möchte, kann seinen Tipp in jeder WestLotto-Annahmestelle und online unter www.westlotto.de abgeben. Einfach den Spielschein von LOTTO 6aus49, Eurojackpot, GlücksSpirale oder TOTO ausfüllen, die Teilnahme Spiel 77 aktivieren und die entsprechende Laufzeit auswählen – fertig!

*Unter allen Spiel-77-Spielaufträgen, die zum 06.07. und/oder 09.07.2022 gespielt werden. Die Chance auf einen Sonderauslosungsgewinn von 777.777 € beträgt rund 1 : 2,3 Mio.

Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de.