Beim SCP II ist die Stimmung weiter "top"

Nach dem starken Saisonstart mit drei Siegen aus sechs Spielen in der Oberliga ist Preußen Münster II ein wenig abgerutscht. Die jüngsten Niederlagen in Erndtebrück (0:1) und gegen den SC Paderborn II (0:4) bescherten Platz 15. Für Coach Kieran Schulze-Marmeling aber kein Grund zur Sorge: „Wir wussten vorher, dass die Liga ein Brett ist. Wir haben zu Beginn ein wenig überperformt, dass Niederlagen hinzukommen, ist ja eingeplant. Wir bleiben ganz ruhig.“ Die Stimmung sei nach wie vor „top“, der 20. RSV Meinerzhagen soll beim Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) weiter auf Distanz gehalten werden: „Die spielen sehr dominant, haben viel den Ball. Wir gucken nicht auf die Tabelle, aber dass die da unten stehen, ist schon eher verwunderlich.“

Die SCP-Junioren müssen am Bundesliga-Sonntag im Rheinland antreten. Moritz Glasbrenners und seine U 17 reisen zum Tabellenführer Fortuna Düsseldorf (14 Uhr), Tobias Harinks A-Junioren hingegen zum Vorletzten Fortuna Köln (13 Uhr).



Roxel darf früher ran

Auf den TuS Hiltrup und Trainer Christian Hebbeler wartet in der Westfalenliga der SuS Neuenkirchen (15 Uhr). Beim Tabellenvierzehnten will der Fünfte die Serie von drei Siegen in Folge ausbauen. Westfalia Kinderhaus hat es zumindest auf dem Papier ein wenig leichter und reist zum Vorletzten SC Herford (15 Uhr). Nach der 0:1-Heimniederlage gegen den TuS Tengern will Holger Möllers mit seiner Truppe wieder siegen.

Früher antreten muss am Wochenende der BSV Roxel, die Landesliga-Partie gegen den Tabellendritten Werner SC wurde auf Samstag vorgezogen (13 Uhr). Nach dem Fabelstart kassierte Oliver Logermanns Truppe zuletzt eine 1:4-Niederlage beim SG Borken und rangiert inzwischen auf Platz sechs. Borussia Münster hingegen muss als Dreizehnter zum zwei Plätze höher stehenden TuS Haltern II (15 Uhr). Yannick Bauer hatte seine Spieler zuletzt mit zwei Siegen in Folge wieder auf Spur gebracht.



Nächste richtungsweisende Partie für Wolbeck

In der Bezirksliga empfängt der Zweite Concordia Albachten den Sechsten SV Burgsteinfurt (15 Uhr), zeitgleich reist der TuS Recke zum immer noch kriselnden BW Aasee. Nach fünf Niederlagen in Folge sprang zuletzt beim 3:3 in Ibbenbüren zumindest mal wieder ein Punkt heraus für die Mannschaft von Coach André Kuhlmann. Für GW Gelmer läuft es besser (5.), zu Gast ist am Sonntag (15 Uhr) der Achte SV Germania Hauenhorst. Der wiedererstarkte SC Münster 08 reist derweil zum TuS Graf Kobbo Tecklenburg (15 Uhr), während für den VfL Wolbeck nach dem 3:2-Sieg über den SV Drensteinfurt am Sonntag (15.30 Uhr) beim SVE Heessen das nächste richtungsweisende Duell gegen einen Tabellennachbarn ansteht.



In der Frauen-Westfalenliga ist Wacker Mecklenbeck am Sonntag (12.45 Uhr) beim Tabellenletzten SpVg Berghofen II zu Gast.