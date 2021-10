BW Aasee gebeutelt und zu fehlerhaft

Die Volleyballerinnen von Blau-Weiß Aasee laufen aktuell auf dem Zahnfleisch. Nachdem sich Marie Walker im ersten Spiel das Kreuzband riss, fielen gegen FCJ Köln II mit Libero Maisha Grimm und Diagonalangreiferin Adriana Spinelli zwei weiterer wichtige Spielerinnen verletzt aus. Nadine Grote spielte überdies hinaus angeschlagen. Zwar gut, „aber es wäre sogar noch mehr drin gewesen,“ wie Aasee-Trainer Kai Annacker fand.



Ausgeglichener Start

Eine Aussage, die sich auf das ganze Spiel übertragen ließ: Viele ungezwungene Fehler der Heimmannschaft führten dazu, dass BWA sich am Ende mit 1:3 (18:25, 19:25, 25:21, 22:25) geschlagen geben und sogar die komplette Punktausbeute an die Gäste abgeben musste.

Dabei war die Partie im ersten Satz recht ausgeglichen. Einen größeren Vorsprung konnte zunächst keine Mannschaft erzielen, erst im weiteren Verlauf des ersten Satzes wurde es deutlicher. Auffällig dabei: Hatte Blau-Weiß selbst einmal Aufschlag, ging so gut wie immer der Punkt an die Kölnerinnen. „Wir haben in den wichtigen Phasen durch eigene Fehler einiges kaputt gemacht,“ gestand auch Annacker.

Der zweite Durchgang begann wesentlich einseitiger. Schnell war Blau-Weiß 0:4 in Rückstand. Doch eine gute Aufschlagserie in der Mitte des Satzes machte das Ganze noch einmal spannend. Es half aber nicht: Mit 19:25 ging auch der zweite Abschnitt an die Gäste. „Wir haben unsere Chancen liegen lassen,“ so Annacker.



Glück und Qualität auf Seiten der Gäste

Es drohte eine deutliche Abreibung für die Münsteranerinnen zu werden – zumal der dritte Satz ähnlich schwierig begann wie der zweite. Erneut gerieten die Gastgeberinnen deutlich in Rückstand, beim Stand von 10:13 war Köln immer noch vorne. Aber: Dieses Mal ließ sich Aasee nicht unterkriegen, fand die richtige Antwort. Mit 16:15 ging Aasee erstmals seit dem ersten Satz in Führung. Am Ende hieß es 25:21, nachdem Kathrin Pasel vorher exzellent für Münster retten konnte. „Der dritte Satz zeigte unser eigentliches Können,“ sagte Annacker.

Weiter ging es also Kopf an Kopf: Doch der vierte Satz zeigte, dass Glück und Qualität mehr auf der Seite der Gäste waren. Viele unnötige Fehler der Heimmannschaft sorgten letztlich für die Entscheidung zuungunsten von BWA. Den finalen Punkt für Köln erzielte Maike Brönhorst mit einem cleveren Ball über die Verteidigung.

Nächsten Samstag geht es für Aasee gegen den VC Osnabrück. Was nimmt sich Aasee bis dahin vor? „Zunächst einmal gesund werden,“ sagte Annacker.