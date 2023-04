BW Aasee II sendet doppeltes Lebenszeichen - Münster 05 tritt nicht an

Gerade ausgehend von drei direkten Absteigern in der Kreisliga A sah es lange nicht gut aus für BW Aasee II. Mit zwei Siegen aber meldete sich das Team am Osterwochenende zurück. Die Erklärungen dafür waren plausibel.

Um den einen großen Gewinner rund um die Ostertage ausfindig zu machen, braucht es nicht viel Aufwand. BW Aasee II holte am Doppelspieltag der Kreisliga A1 sechs Punkte und verließ sogar die Abstiegsplätze. Dabei waren die Münsteraner in diesem Jahr noch sieglos und hatten insgesamt siebenmal nacheinander nicht gewonnen.

Studenten kommen schnell wieder

Dem richtig starken Auftritt am Gründonnerstag zu Hause gegen die SG Sendenhorst (3:1) folgte am Montag nach einer Steigerung zur Pause der 2:1-Erfolg bei der mit drei Bezirksliga-Akteuren aufgewerteten SG Telgte II. Dabei sind die vielen Studenten in der Truppe traditionell um die Feiertage in der Heimat. „Waren auch viele, aber nur zwischen den Spielen“, sagt Trainer Costa Fetsch. „Das passte diesmal, einige sind extra wiedergekommen. Das kenne ich auch anders und hat mich überrascht.“

„ Die Siege halten uns am Leben, aber wir waren darauf vorbereitet, dass es nicht einfach wird. “ Costa Fetsch

Am Dienstag hatte sich das Team zusammengesetzt und eingeschworen und zugleich die Spielweise gegen den Ball besprochen. „Wir waren da körperlicher“, sagte Fetsch, der noch nie abgestiegen ist als Coach. Er sieht allerdings Aasee noch lange nicht auf der sicheren Seite. „Die Siege halten uns am Leben, aber wir waren darauf vorbereitet, dass es nicht einfach wird, nachdem sich die Jungs in der anderen Staffel im Sommer erst spät gerettet haben. Ich bin froh, dass wir noch im Rennen sind.“ Schließlich gingen drei Leistungsträger vor der Saison in die Erste und zwei ins Ausland.

BWA kam auch zugute, dass der FC Münster 05, der nun den 15. Platz belegt, gegen Ems Westbevern wegen Personalmangels nicht antrat. Die Gievenbecker sind nun am Dienstag im Kellerduell beim Vorletzten FC Greffen gefordert. Eine spannende Partie. Schlusslicht Eintracht Münster ist hingegen allmählich weg vom Fenster, verlor am Donnerstag 0:9 gegen den SV Mauritz, für den Justus Seifert dreimal traf, der aber weiter sechs Zähler hinter Spitzenreiter Warendorfer SU (3:0-Sieger beim 1. FC Gievenbeck II) liegt.