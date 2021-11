Eintracht Hiltrup obenauf, Westfalia Kinderhaus bleibt dran

In der Handball-Landesliga der Frauen bleibt die Weste von Westfalia Kinderhaus auch nach dem sechsten Spieltag blütenweiß. Zwei wertvolle Punkte errang auch Sparta Münster. Bei den Männern glückte Eintracht Hiltrup ein Auswärtserfolg in Neuenkirchen. Derweil ließ sich Münster 08 in Vreden noch die Butter vom Brot nehmen.

Eintracht Hiltrup ist in der Handball-Landesliga angekommen. Mit dem 28:26 (13:14)-Erfolg bei SuS Neuenkirchen schob sich das Team auf den sechsten Platz vor. „Die Tabelle sieht schön aus, dieser Auswärtssieg sollte uns weiteres Selbstvertrauen geben“, sagte Trainer Marcel Graefer. Die Begegnung war umkämpft, den 6:10-Rückstand hatte Hiltrup zur Pause beinahe schon korrigiert. Am Ende entschieden „Kleinigkeiten“ (Graefer). Torhüter Tobias Bäumer machte ein starkes Spiel, im Angriff trugen Christoph Diekmann (8) und Martin Dahlhaus (6) die Hauptlast.



Ladehemmung bei Münster 08

Eine kollektive Ladehemmung führte zur 21:22 (13:11)-Niederlage des SC Münster 08 beim TV Vreden. Bei einer 17:12-Führung (36.) sah das Team wie der sichere Sieger aus, in der Schlussviertelstunde gelangen den Gästen nur noch zwei Treffer. Zu wenig, um den Konkurrenten aufzuhalten. Erfolgreichster Torschütze war Lasse Gehmeyr (7).



Roxel dreht Partie gegen Ibbenbüren

In der Landesliga der Frauen fuhr das münsterische Quartett drei Siege ein. Als besonders wertvoll ist das 28:26 (14:11) von Sparta über den 1. HC Ibbenbüren einzuordnen. Mit dem dritten Saisonerfolg verbesserte sich das Team auf Rang acht. In einer Partie mit vielen Aufs und Abs drehte Sparta binnen vier Minuten ein 19:21 in ein 23:21. Pia Kattmann (6), Anna Lücke und Katharina Itterbeck (je 5) überzeugten als beste Werferinnen.

Der BSV Roxel behauptete sich beim TB Burgsteinfurt mit 29:24 (16:10). Schon in der Startphase setzten sich die Gäste mit fünf Toren (8:3) ab. Später arbeitete sich Gastgeberinnen auf 18:21 heran. Mit einem 4:0-Lauf auf 25:18 zog der BSV dem Kontrahenten schließlich den Zahn. „29 Auswärtstore sind natürlich in Ordnung. In der Abwehr haben wir uns leider einige Schludrigkeiten erlaubt. Da müssen wir konzentrierter und entschlossener arbeiten“, sagte Trainer Andreas Helftewes.



Kinderhaus bleibt an der Spitze dran

An der Tabellenspitze bleibt Westfalia Kinderhaus der zweiten Mannschaft des SC Everswinkel auf den Fersen. Beide Teams sind noch ungeschlagen. Als Gast der HSG Tecklenburger Land hatte die Westfalia einigen Widerstand zu brechen. Zur Halbzeit lag sie 12:14 zurück, nach 36 Minuten sogar 13:17. Als erfolgreichste Schützinnen hatten Esther Schwarz (8/5) und Maike Schaper (6/1) erheblichen Anteil am 30:27 (14:12)-Erfolg. Im Tor überzeugte Madita Terstiege. „Wir haben das Spiel mit kühlem Kopf und starker kämpferischer Leistung gedreht“, befand Trainer Florian Ostendorf.

Der SC Münster 08 unterlag bei Vorwärts Wettringen II unglücklich 21:22 (7:11). Nach einem kapitalen Fehlstart (1:10) sammelte sich die Mannschaft zwar und glich sogar zum 16:16 aus. Doch am Ende gingen die Punkte auf das Vorwärts-Konto. Die meisten Tore für Nullacht erzielte Sarah Runge (7).