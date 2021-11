Eintracht Münster und SC Nienberge feiern ganz wichtige Siege

Während Westfalia Kinderhaus II weiter unangefochten an der Spitze der Kreisliga A3 thront, lohnt sich aus münsterischer Sicht auch ein Blick an das Tabellenende der Staffel. Eintracht Münster gewann am Sonntag ein richtungsweisendes Kellerduell gegen das nach wie vor sieglose Schlusslicht Saxonia Münster. Feiern durfte auch der SC Nienberge, der sich mit drei Punkten beim 1.FC Gievenbeck II weiter von den Abstiegsplätzen distanzierte.



Gute Laune und Punktepolster

„Ich habe es doch gesagt“, freut sich Nienberges glücklicher Trainer Gerrit Rolwes am Tag nach dem 5:1-Erfolg gegen den 1.FCG II, „wenn wir so weiter spielen, dann werden wir auch punkten.“ Der bereits dritte Sieg in Folge sorge bei ihm einfach für „einen schöneren Sonntag, einen schöneren Montag – ach, die ganze Woche ist schöner!“ Mehr und mehr Selbstvertrauen sammle seine junge Mannschaft, die die individuellen Fehler, die das Leben zu Saisonbeginn so schwer machten, nun weglasse. „Jetzt haben wir ein kleines Polster“, spricht Rolwes den 6-Punke-Abstand auf die Abstiegsplätze an. Wichtig wird es am kommenden Sonntag, wenn der Tabellen-11. Eintracht Münster in Nienberge gastiert.



"Das sind die Siege, die du holen musst"

Denn auch die die Eintracht wird mit Rückenwind in die Partie gehen, gewann sie das so wichtige Kellerduell gegen Saxonia Münster doch mit 3:0. „Das sind die Siege, die du holen musst“, weiß Coach Stefan Thiem nach dem ersten Erfolg nach vier Pleiten in Folge. „Der Hauptunterschied war das spielerische Element. Wir hätten auch früher in Führung gehen können.“ Das 1:0 besorgte Daniel Lorecchio erst nach 54 Minuten, Bill Smidt (85.) und Tristan Kruse (87.) schraubten das Ergebnis später noch in die Höhe. „Ich bin zufrieden, wir haben den Kampf angenommen“, meint Thiem.



Saxonia bleibt weiter ruhig

„Wir wissen um die Probleme“, sagt Saxonias Coach Daniel Thihatmar hingegen nach der erneuten Niederlage, „wir werden aber nicht nervös, gehen in Ruhe weiter unseren Weg.“ Nach wir vor warten die Saxonen auf den ersten Saisonsieg, stehen mit nur einem Zähler auf dem letzten Tabellenplatz. Fortschritte, die aus dem Training ins Spiel getragen werden, sehe Thihatmar zwar, „das geht aber halt nicht von heute auf morgen.“ Dass Konkurrent Eintracht nach dem Sieg nun schon sechs Punkte Vorsprung hat, dem versucht er etwas Positives abzugewinnen: „Noch ist nicht aller Tage Abend. Vielleicht hilft das Spiel dem ein oder anderen, den Druck ein wenig herauszunehmen und sich wieder auf Fußball zu konzentrieren.“