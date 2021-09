Erneuter Formcheck gegen Aachen für den USC Münster

Vor dem Saisonstart in die neue Bundesligasaison testen die Volleyballerinnen vom USC Münster gegen Aachen. Der Gegner ist ein alter Bekannter, erst am vergangenen Wochenende trennte man sich Unentschieden.

Woche Nummer sieben läuft in der Vorbereitung des USC Münster, der Start der neuen Saison (6. Oktober bei Nawaro Straubing) rückt unaufhaltsam näher. „Wir freuen uns schon, dass es bald losgeht“, sagt Nikolina Maros, die mit ihren Teamkollegen im Entwicklungsprozess Schritt für Schritt vorankommt. Es fügt sich zusammen und lässt sich gut an bei dem Volleyball-Bundesligisten, der am Donnerstagnachmittag die nächste Formüberprüfung vornimmt. Erneut geht es gegen die Ladies in Black Aachen, die diesmal aus dem Dreiländereck nach Westfalen reisen.

Gegen Aachen soll wieder rotiert werden

Das Heraussuchen von Stärken und Schwächen, die taktische Gegneranalyse steht auch diesmal noch nicht so im Fokus von Trainerin Lisa Thomsen , wie es zu Bundesliga-Zeiten üblich ist. „Wenn man zum dritten Mal gegen den gleichen Gegner spielt, kennt man natürlich die Charakteristik etwas besser. Aber mir ist wichtiger, dass wir unsere Sachen gut umsetzen und das zeigen, was wir uns im Training erarbeiten“, sagt Thomsen, die ihre Schlüsse aus dem Net-Aachen-Cup vom vergangenen Samstag gezogen hat. Dort kassierte der USC seine erste Niederlagen der Vorbereitung (je 1:2 gegen die LiB und Stuttgart), nachdem er zuvor gegen Neuwied (4:1) und Aachen (2:2) ungeschlagen war. Mit Blick auf das anstehende Wochenende mit der Turnierteilnahme in Wiesbaden wird Thomsen erneut durchrotieren und die Spielzeit verteilen. Dabei muss sie auf Angreiferin Elena Kömmling (Rücken) verzichten.