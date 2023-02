Finale für U 19: Ein Sieg muss für den UBC-Klassenerhalt her

40 Minuten stehen in der Hauptgruppe A der U-19-Bundesliga noch an. 40 Minuten, in denen sich das Schicksal des UBC Münster entscheidet. Der Aufsteiger benötigt in Leverkusen einen Sieg, um sein Ziel Klassenerhalt zu schaffen. Keine leichte Aufgabe bei den physisch robusten Rheinländern.

Sind es am Ende zwei Punkte, die gegen die U 19 des UBC Münster entscheiden und den Abstieg aus der Hauptgruppe A der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga bedeuten? Zwei Zähler, die dem Team von Trainer Atilla Göknil im direkten Vergleich mit den Berlin Braves (58:61 und 58:57) fehlen? Oder die beiden Punkte, die Münster am vergangenen Sonntag beim 88:90 in Paderborn zu wenig hatte? Fest steht: Der Klassenerhalt ist am letzten Spieltag noch möglich, ein Sieg am Sonntag (13 Uhr) bei den Bayer Giant Leverkusen aber ist dabei ebenso nötig wie die Schützenhilfe von Alba Berlin im Derby bei den Braves.

Bayer im Fernduell

Dass sich der Tabellenführer im Hauptstadt-Treffen eine Blöße gibt, ist ob des Klassenunterschiedes kaum denkbar. So liegt es also am UBC, sich mit einem Erfolg am punktgleichen Konkurrenten (beide 4:9 Siege) vorbeizuschieben. Eine schwere Aufgabe, kämpft Leverkusen doch noch im Fernduell mit Paderborn um Rang drei, mit dem das Team in den Playoffs den übermächtigen Albatrossen vorerst aus dem Weg gehen würde. „Das Spiel muss erst gespielt werden“, sagt Göknil, der der verpassten Möglichkeit zur Vorentscheidung in Ostwestfalen hinterher trauert. Paul Viefhues (30 Punkte), Lukas Ehrich (22), Mats Niggemann (15) und Oskar Humpert (13) erhielten zu wenig Unterstützung im Scoring, die Last, müsse auf mehr Schultern verteilt werden. „In Leverkusen müssen ein, zwei andere in die Bresche springen, damit wir mal eines dieser besseren Teams schlagen“, so der Coach.

Im Hinspiel hatten sich die physisch starken und „immer galligen“ Leverkusener um die beiden 2,08 Meter großen Center Leroy Ikejiaku und Stef van Bussel mit 90:77 durchgesetzt, Münster aber hatte lange dagegengehalten – ohne Viefhues und Humpert. Ein Mutmacher auf dem Weg zum nötigen fünften Hauptgruppen-Sieg, mit dem der Aufsteiger die Zugehörigkeit zur höchsten Spielklasse sichern und die besagten zwei Punkte aus dem Braves-Vergleich vergessen machen will.