Gelmer, Aasee und Wacker können nicht spielen

Es wird langsam Frühjahr in Münster, doch das Coronavuris schlägt weiter um sich. Wie bereits an den vergangenen Spieltagen müssen auch am kommenden Wochenende wieder einige Partien coronabedingt abgesagt werden.

Diesmal trifft es die Bezirksligisten BW Aasee und GW Gelmer, sowie die Westfalenliga-Frauen von Wacker Mecklenbeck. Auch einige Kreisligateams werden am Wochenende nicht antreten können.

Coronafälle bei Aasee und Gelmer

BW Aasee hat die für Sonntag geplante Partie in der Bezirksliga-Staffel 12 bei Germania Hauenhorst absetzen lassen. Grund dafür sind drei ­Coronafälle in den Reihen der Blau-Weißen. Schon am vergangenen Sonntag bei der 1:2-Heimniederlage gegen den SuS Neuen­kirchen II musste Aasee auf drei Infizierte verzichten, konnte den Nachweis am Morgen des Spieltags aber nicht mehr erbringen. Laut Plan ginge es für BWA am 20. März zu Hause gegen Emsdetten 05 weiter.

Auch GW Gelmer hat ein freies Wochenende vor der Nase. Die für Sonntagnachmittag angesetzte Partie beim SV Bösensell wurde abgesagt. Grund sind einige Corona-Fälle in Reihen der Münsteraner.

In der Kreisliga A3 fallen gleich drei Begegnungen aus: BSV Roxel II gegen TuS Altenberge II, Eintracht Münster gegen Westfalia Kinderhaus II und SC Nienberge gegen den FC Münster 05. In der Kreisliga A2 wurde das Gastspiel von BW Aasee II bei BW Ottmarsbocholt ebenfalls bereits frühzeitig abgeblasen.

Wacker reist nicht nach Ostwestfalen

Mecklenbecks Heimspiel gegen den SV Kutenhausen-Todten­hausen, das am kommenden Sonntag stattfinden sollte, ist bereits jetzt wegen mehrerer Corona-Fälle bei den Ostwestfalen abgesetzt. „Für uns ist das schade, weil wir gerade mit dem Sieg in Ostbevern den Knoten gelöst hatten“, sagt Trainer Felix Melchers, der sich bereits auf die dringende Suche nach einem ­Testspielgegner für das ­Wochenende begeben hat.

Wie bereits berichtet, legt das Coronavirus auch die Landesliga-Truppe des BSV Roxel weiter lahm. 17 Mann haben sich inzwischen infiziert, die Spiele gegen den SV Herbern am Sonntag (13. März) und bei der IG Bönen (20. März) werden verlegt. Für die am vergangenen Sonntag abgesagte Partie beim TuS Altenberge gibt’s hingegen einen neuen Termin: Der BSV tritt dort am 24. März (20 Uhr) an – wenn alles gut geht.