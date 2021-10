100. Punktspiel-Einsatz – Jubiläum für Nicolai Remberg in Bonn

21 Jahre jung ist Nicolai Remberg – und aus der Mannschaft des SC Preußen Münster derzeit kaum wegzudenken. Am Freitag, wenn der Regionalligist beim Bonner SC gastiert, wird der dynamische Mittelfeldakteur sein 100. Pflichtspiel für den SCP absolvieren – an jenem Ort, an dem er im Vorjahr eine bittere Premiere erlebte.

Fast genau ein Jahr ist es her, nun gut, es fehlen zwei Tage, da erlebte Nicolai Remberg im Bonner Nordpark eine Premiere. Als er in der 44. Minute Dominik ­Bilogrevic, aktuell beim Wuppertaler SV aktiv, in die Hacken trat, wurde der damals 20-Jährige von Schiedsrichter Jonas Windeln etwas übereifrig vom Feld gestellt. Trainer Sascha Hildmann nannte das den „Witz des Jahrhunderts“ – Münster gewann auch in Unterzahl beim Bonner SC mit 2:1.

Am Freitagabend wird Remberg, wenn er zum Einsatz kommt, und daran besteht kein Zweifel, ein Jubiläum feiern. Es ist ein 100. Punktspiel-Einsatz für den SCP, seitdem er 2018 im Sommer vom FC Rheine in die U 19 der Preußen gewechselt war. Der aggressive Anführer des SCP hat sich mittlerweile durchgesetzt, an „Rambo“ führt kein Weg im Mittelfeld vorbei.

Auch Schauerte ein Dauerbrenner

Die Preußen haben einiges an Verletzungsproblemen zu verarbeiten, nur Remberg hält durch. Wie im Übrigen sonst nur Dauerbrenner Julian Schauerte, der 33 Jahre alte Routinier fehlte nicht in einer der 1080 Spielminuten in der Regionalliga. Als Dritter im Bunde war Gerrit Wegkamp in jeder Partie mit dabei. Remberg, Schauerte und Wegkamp haben da Alleinstellungsmerkmale.

Auf Rembergs breiten Schultern lasten jetzt viele Erwartungen, da Dennis Daube als sein Partner auf der Sechser-Position mit einem Kreuzbandriss lange ausfallen wird. Remberg ist gesetzt, ein Anker im Preußen-Spiel, unter Hildmann hat er eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Sein Vertrag läuft bis 2024, längst wird er von Zweit- und Drittligisten beobachtet. Münster könnte für ihn das Sprungbrett nach oben sein. Oder Remberg steigt mit dem SCP auf. In den Top-Partien gegen Wuppertal (0:0) oder Essen (2:3), als der SCP nicht gerade Top-Ergebnisse erzielte, gehörte er stets zu den Stärksten.

Wiedergutmachung für Homberg

In Bonn also fällt die 100, und in Bonn will er am Freitag natürlich durchspielen. Es geht letztlich gegen den Fünftletzten auch darum, Wiedergutmachung für das 2:2 bei Kellerkind Homberg zu leisten. Auch Remberg war im Duisburger Vorort am Samstag nicht in guter Verfassung. Sein Standardsatz lautet sowieso: „Wir müssen mehr spielen.“ Das sei zum Saisonstart richtig gut gelaufen, das ist auch für Remberg das Rezept, dass der SCP in die Spur kommt. Wobei: Im Nordpark zu Bonn werden die Platzverhältnisse alles andere als gut sein, eher wie in Homberg. Einem wie Remberg ist das wohl ziemlich egal.