«Bild»: Schalke holt Herrmann als Co-Trainer

Demnach soll der 70-Jährige bereits am Donnerstag erstmals wieder in Gelsenkirchen auf dem Trainingsplatz stehen. Am Freitag spielt Schalke, das als Tabellenvierter sieben Spieltage vor dem Saisonende vier Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz hat, bei Dynamo Dresden. Der Bundesliga-Absteiger wollte sich am Mittwoch zunächst nicht zu der Personalie äußern.

Herrmann arbeitete bereits vor knapp zehn Jahren als Assistent von Jens Keller beim damaligen Bundesligisten. Seine erfolgreichste Zeit hatte Herrmann als Co-Trainer von Jupp Heynckes bei Bayern München. Mit dem FC Bayern gewann Herrmann die Champions League und dreimal die Meisterschaft.