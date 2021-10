Hoffenheims U19-Coach Rapp wird Trainer bei Holstein Kiel

Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Rapp tritt bei den Norddeutschen die Nachfolge des am 20. September zurückgetretenen Ole Werner (33) an. Es ist Rapps erste Trainerstation im Profibereich. Er soll am Montag vorgestellt werden. Im Punktspiel am Samstag (13.30 Uhr) gegen den FC Hansa Rostock sitzt noch einmal Interimscoach Dirk Bremser auf der Holstein-Bank.